Spéciale Saint-Valentin Le Luart samedi 14 février 2026.
16 Place de l'Église Le Luart Sarthe
Le samedi soir 14 février et le dimanche midi 15 février 2026
MENU À 42 € PERS (hors boissons)
Uniquement sur réservation jusqu’au mercredi 11 février
(Les réservations sont ouvertes)
Restaurant LA CROIX BLANCHE
Tél. 06 20 90 74 6 .
+33 6 20 90 74 66
