Spéciale Saint-Valentin Le Luart

Spéciale Saint-Valentin

16 Place de l’Église Le Luart Sarthe

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Le samedi soir 14 février et le dimanche midi 15 février 2026

MENU À 42 € PERS (hors boissons)

Uniquement sur réservation jusqu’au mercredi 11 février

(Les réservations sont ouvertes)

Restaurant LA CROIX BLANCHE

16, place de l’église

72390 LE LUART

Tél. 06 20 90 74 6 .

