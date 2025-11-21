Spécimen – Cie Bikes & Rabbits – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 18:00 – 19:00

Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Cirque d’objets et crise existentielle Erika Müstermann est un vrai personnage fictif, un spécimen conçu pour les documents administratifs allemands. Créée pour être dans la moyenne, elle étudie les icônes populaires, de Jean-Claude Van Damme à La Joconde, de Jésus à Lady Di, pour trouver sa voix et sa voie, et enfin devenir quelqu’un. En mêlant cirque, musique, magie et théâtre, ce spectacle spécimen nous emmène dans l’intimité farfelue d’Erika, simple exemple de papier, mais prête à tout pour devenir quelqu’un. Quelqu’un de bien ? de et avec Alice AllartTechnique plateau et jeu : Delphine Dupin Durée : 1h Tout public à partir de 10 ans Représentations :vendredi 13 février 2026 à 20h30samedi 14 février 2026 à 18h

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

