Speckfest et performance artistique Tout Schuss à Soucht Musée du sabotier Soucht

Le Musée du Sabotier de Soucht accueille une soirée festive et créative baptisée “Tout Schuss” pour célébrer l’ouverture de la résidence artistique de la Compagnie OtandemO !

Au programme

• Speckfest fête gourmande autour du Speck, ce jambon fumé typique des régions alpines et vosgiennes. Une tradition qui célèbre la convivialité !

• Installation-performance de la Compagnie OtandemO ambiance remontée mécanique

• Visites gratuites du musée

• Buvette sur place au bénéfice de l’Association des Amis du Musée

N’hésitez pas à venir rencontrer les artistes à l’occasion de cette veillée festive.

Restauration et buvette sur place, prévoir des vêtements chauds repli au musée en cas de pluieTout public

Musée du sabotier 6a rue des sabotiers Soucht 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 25 58 musee.sabotier@gmail.com

English :

The Musée du Sabotier in Soucht is hosting a festive and creative evening called ?Tout Schuss? to celebrate the opening of Compagnie OtandemO?s artistic residency!

On the program:

? Speckfest: a gourmet feast featuring Speck, the smoked ham typical of the Alpine and Vosges regions. A tradition that celebrates conviviality!

? Installation-performance by Compagnie OtandemO: a ski lift atmosphere

? Free museum tours

? Refreshments on site to benefit the Association des Amis du Musée

Come and meet the artists during this festive evening.

Catering and refreshments on site, please bring warm clothing fallback to the museum in case of rain

