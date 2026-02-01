Speckmarsch Marche costumée

Sarreguemines Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-02-17 09:30:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

L’association de randonneurs NAMASTÉ organise sa marche costumé du Mardis Gras.

Le rendez-vous est donné à Welferding pour une marche dans les quartiers de Sarreguemines avec Guy.

A l’arrivée, le repas se prendra à la salle communale de Sarreinsming.

Au menu apéro, salade de pommes de terre, viennoises, beignet, café, boissons comprises.

Sur réservation uniquement (dans la limite des places disponibles) et avant le 10 février au 06 76 98 03 96 ou au 06 08 04 36 88.

Gratuit pour les membres à jour de leur cotisation.Tout public

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 76 98 03 96 contact@namaste57.fr

English :

The NAMASTÉ hiking association organizes its Mardis Gras costume walk.

The meeting point is Welferding for a walk through the districts of Sarreguemines with Guy.

On arrival, lunch will be served at the Sarreinsming village hall.

Menu: aperitif, potato salad, viennoises, doughnut, coffee, drinks included.

By reservation only (subject to availability) and before February 10, call 06 76 98 03 96 or 06 08 04 36 88.

Free for paid-up members.

