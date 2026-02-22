Spectable Surgir d’entre les murs Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Spectable Surgir d’entre les murs

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis place du Coderc Périgueux Dordogne

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

2026-04-18

Report du spectacle des Journées du Patrimoine 2025

La compagnie Pic la Poule est invitée à créer une déambulation dans le site patrimonial remarquable où les espaces vous seront révélés autrement. Laissez-vous porter par la danse et la musique. Barbara Blanchet et Veronica Onetto-Curdy SURGIR(ont) d’entre les murs…

Réservation auprès de l’Office de tourisme Destination Périgueux. Nombre de places limité.

Lieu de RDV dans le centre historique, donné au moment de la réservation. .

