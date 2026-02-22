Spectable Surgir d’entre les murs Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux
Spectable Surgir d'entre les murs
samedi 18 avril 2026.
Office de tourisme Destination Périgueux
9bis place du Coderc
Périgueux
Dordogne
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
2026-04-18
Report du spectacle des Journées du Patrimoine 2025
La compagnie Pic la Poule est invitée à créer une déambulation dans le site patrimonial remarquable où les espaces vous seront révélés autrement. Laissez-vous porter par la danse et la musique. Barbara Blanchet et Veronica Onetto-Curdy SURGIR(ont) d’entre les murs…
Réservation auprès de l’Office de tourisme Destination Périgueux. Nombre de places limité.
Lieu de RDV dans le centre historique, donné au moment de la réservation. .
Office de tourisme Destination Périgueux 9bis place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
