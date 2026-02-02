Spectacel de Cabaret Salle des fêtes Noaillac
Spectacel de Cabaret Salle des fêtes Noaillac samedi 14 février 2026.
Spectacel de Cabaret
Salle des fêtes Le bourg Noaillac Gironde
Tarif : 26 – 26 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Un cabaret à Noaillac et oui ! le samedi 14 février venez seul, en couple , entre amis, vous divertir devant ce spectacle. .
Salle des fêtes Le bourg Noaillac 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 44 26 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacel de Cabaret
L’événement Spectacel de Cabaret Noaillac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de l’Entre-deux-Mers