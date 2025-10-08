Spectacle 1, 2, 3, je conte ! Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Spectacle 1, 2, 3, je conte ! Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul mercredi 8 octobre 2025.

Spectacle 1, 2, 3, je conte !

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-08 10:30:00

fin : 2025-10-08 11:30:00

Date(s) :

2025-10-08

Le dé aux 6 couleurs est jeté. Dès qu’il cesse de rouler, la couleur est affichée le tapis à histoire peut raconter. Des comptines, des jeux de doigts, des chansonnettes, de la poésie, des histioriettes pour découvrir et comprendre le monde qui nous entoure, en s’amusant !

Spectacle pour les 0-3 ans par Barbara Renaud Association Racont’voir.

Gratuit, sur inscriptionEnfants

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

The 6-colored die is rolled. As soon as it stops rolling, the color is displayed and the story carpet can tell its tale. Nursery rhymes, fingerplays, ditties, poetry and histioriettes to discover and understand the world around us, while having fun!

Show for 0-3 year olds by Barbara Renaud Association Racont’voir.

Free, registration required

German :

Der Würfel mit den sechs Farben wird geworfen. Sobald er aufhört zu rollen, wird die Farbe angezeigt der Geschichtenteppich kann erzählen. Kinderreime, Fingerspiele, Lieder, Gedichte und Histiorys, um die Welt um uns herum spielerisch zu entdecken und zu verstehen!

Aufführung für 0-3-Jährige von Barbara Renaud Association Racont’voir.

Kostenlos, nach Anmeldung

Italiano :

Il dado a 6 colori viene lanciato. Non appena smette di rotolare, il colore viene visualizzato e il tappeto narrativo può raccontare la sua storia. Filastrocche, giochi per le dita, canzoncine, poesie e storie per aiutarvi a scoprire e capire il mondo che vi circonda, divertendovi!

Spettacolo per bambini da 0 a 3 anni di Barbara Renaud Association Racont’voir.

Gratuito, su iscrizione

Espanol :

Se lanza el dado de 6 colores. En cuanto deja de rodar, se muestra el color y la alfombra de cuentos puede contar su historia. Rimas infantiles, juegos de dedos, cancioncillas, poesías y cuentos para descubrir y comprender el mundo que te rodea, ¡divirtiéndote!

Espectáculo para niños de 0 a 3 años por Barbara Renaud Association Racont’voir.

Gratis, previa inscripción

L’événement Spectacle 1, 2, 3, je conte ! Toul a été mis à jour le 2025-09-17 par MT TERRES TOULOISES