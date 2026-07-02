Spectacle 1, 2, 3 Poquelin Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair
jeudi 8 octobre 2026 · Comédie de Caen Théâtre d'Hérouville · Hérouville-Saint-Clair
Informations pratiques
Hérouville-Saint-Clair
Spectacle 1, 2, 3 Poquelin
Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-10
Vous prendrez bien un grand bol de répertoire et de comédie ? Les inénarrables trublions du tg STAN s’adonnent à une réjouissante traversée de l’œuvre foisonnante de Molière avec le bagout et l’espièglerie qui les caractérisent.
Vous prendrez bien un grand bol de répertoire et de comédie ? Les inénarrables trublions du tg STAN s’adonnent à une réjouissante traversée de l’œuvre foisonnante de Molière avec le bagout et l’espièglerie qui les caractérisent. Le Médecin malgré lui, L’Avare, Le Malade Imaginaire, Le Mariage forcé, le public plonge dans une sélection de pièces satiriques ou farcesques, auxquelles s’ajoutent des compilations de scènes emblématiques de son théâtre. L’occasion de se frotter à la langue toujours verte et savoureuse d’un dramaturge qui ne prend pas une ride, à sa façon à nulle autre pareille d’épingler nos travers humains et la société de son temps, à son mordant, à son sens du dialogue et des situations comiques. Un théâtre de tréteaux brut de décoffrage.
Jeu. 08 oct. — 1 Poquelin (durée 2h)
Prologue + Psyché, Pierrot & Charlotte, Le Mariage Forcé, L’Avare, Les Égotistes
Ven. 09 oct. — 2 Poquelin (durée 2h)
Le Médecin Malgré Lui, Les Égotistes, Le Malade Imaginaire, Oraison + Outro
Sam. 10 oct. — 1, 2, 3 Poquelin (durée 5h05 avec entracte de 1h)
Intégrale
Textes Molière
Mise en scène tg STAN
De et avec entre autres Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Els Dottermans, Tine Embrechts, Bert Haelvoet, Willy Thomas, Stijn Van Opstal… .
Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : Spectacle 1, 2, 3 Poquelin
Fancy a generous helping of classic theatre and comedy? The irrepressible troublemakers of tg STAN take us on a delightful journey through Molière’s rich body of work, with their trademark wit and mischief.
L’événement Spectacle 1, 2, 3 Poquelin Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-02 par Calvados Attractivité
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