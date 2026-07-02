Spectacle 1, 2, 3 Poquelin Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Spectacle 1, 2, 3 Poquelin

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-10

Vous prendrez bien un grand bol de répertoire et de comédie ? Les inénarrables trublions du tg STAN s’adonnent à une réjouissante traversée de l’œuvre foisonnante de Molière avec le bagout et l’espièglerie qui les caractérisent.

Vous prendrez bien un grand bol de répertoire et de comédie ? Les inénarrables trublions du tg STAN s’adonnent à une réjouissante traversée de l’œuvre foisonnante de Molière avec le bagout et l’espièglerie qui les caractérisent. Le Médecin malgré lui, L’Avare, Le Malade Imaginaire, Le Mariage forcé, le public plonge dans une sélection de pièces satiriques ou farcesques, auxquelles s’ajoutent des compilations de scènes emblématiques de son théâtre. L’occasion de se frotter à la langue toujours verte et savoureuse d’un dramaturge qui ne prend pas une ride, à sa façon à nulle autre pareille d’épingler nos travers humains et la société de son temps, à son mordant, à son sens du dialogue et des situations comiques. Un théâtre de tréteaux brut de décoffrage.

Jeu. 08 oct. — 1 Poquelin (durée 2h)

Prologue + Psyché, Pierrot & Charlotte, Le Mariage Forcé, L’Avare, Les Égotistes

Ven. 09 oct. — 2 Poquelin (durée 2h)

Le Médecin Malgré Lui, Les Égotistes, Le Malade Imaginaire, Oraison + Outro

Sam. 10 oct. — 1, 2, 3 Poquelin (durée 5h05 avec entracte de 1h)

Intégrale

Textes Molière

Mise en scène tg STAN

De et avec entre autres Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Els Dottermans, Tine Embrechts, Bert Haelvoet, Willy Thomas, Stijn Van Opstal… .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle 1, 2, 3 Poquelin

Fancy a generous helping of classic theatre and comedy? The irrepressible troublemakers of tg STAN take us on a delightful journey through Molière’s rich body of work, with their trademark wit and mischief.

L’événement Spectacle 1, 2, 3 Poquelin Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-02 par Calvados Attractivité