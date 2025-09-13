Spectacle « 1 h pour comprendre son ADO » et « Par ici la sortie ! » à l’espace Bouteiller de Chantilly Chantilly

Spectacle « 1 h pour comprendre son ADO » et « Par ici la sortie ! » à l’espace Bouteiller de Chantilly

C’est la rentrée chez Comedy Chantilly. Rendez-vous samedi 13 septembre pour une journée pleine de rires et de rencontres !

Au programme

– 16h30 1h pour comprendre son ado

Un seul-en-scène familial qui décortique avec humour la vie des ados !

– 20h30 Par ici la sortie !

Piégés dans une salle de réunion transformée en escape game, trois collègues ont une heure pour sauver leur emploi… mais certains secrets pourraient tout faire basculer

Notre bar ouvre dès 19h avec nos partenaires Alma et la Brasserie de Senlis ! Et après le spectacle, on prolonge ensemble autour d’un verre.

Comedy Chantilly Espace Bouteiller 3 Avenue du Bouteiller à Chantilly

Réservez vite vos places 17 .

3 Avenue du Bouteiller Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 56 87 83 comedychantilly@gmail.com

