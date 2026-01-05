Spectacle 1001 feuilles Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Spectacle 1001 feuilles

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Par la Compagnie Théia.

Spectacle poétique vivant, interactif, chorégraphié exclusivement avec du papier. .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 contact@mediatheque-orthez.fr

