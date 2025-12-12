Spectacle 1001 nuits Contes et sons relaxants Salle des fêtes Saillat-sur-Vienne

Spectacle 1001 nuits Contes et sons relaxants

Salle des fêtes Rue Jean Baptiste Clément Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Plongez dans l’univers envoûtant des 1001 Nuits avec un spectacle où récits merveilleux et sons relaxants se mêlent pour offrir un doux voyage aux petits comme aux grands. Portée par l’association Familles Rurales de Saillat-sur-Vienne, cette parenthèse magique invite chacun à s’évader le temps d’une soirée chaleureuse et rassurante.

Les enfants sont les bienvenus pour découvrir ces histoires lumineuses qui éveillent l’imaginaire. La réservation est obligatoire pour profiter pleinement de ce moment hors du temps. Et pour prolonger le plaisir, une collation conviviale vous sera proposée à la fin du spectacle. Une belle occasion de partager un instant familial tout en douceur ! .

Salle des fêtes Rue Jean Baptiste Clément Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 52 10 15 famillesruralessaillat.asso@gmail.com

English :

L’événement Spectacle 1001 nuits Contes et sons relaxants Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-12-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin