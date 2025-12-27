Spectacle 13 novembre Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

Spectacle 13 novembre

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17 17:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Gratuit Sur inscription

Il est rentré sans elle, elle est rentré sans lui lecture théâtralisée en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.

Durée 30mn | Public adultes et ados de plus de 15 ans. .

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr

English : Spectacle 13 novembre

