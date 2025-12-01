Spectacle 13 Novembre Il est rentrée sans elle, elle est rentrée sans lui Le Bragance Eu

Spectacle 13 Novembre Il est rentrée sans elle, elle est rentrée sans lui

Le Bragance Allée de Guise Eu Seine-Maritime

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La Compagnie J’ai Douté Des Détails vous propose une lecture théâtralisée en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Sous la direction artistique et les textes de Patricia Peter. Interprétation Daphné Cabaille, Patricia Peter et Julie Robillard. Création sonore Coeur Triste (Kewin Roux Duplâtre). Spectacle gratuit Durée 30 minutes A partir de 15 ans

(réservation conseillée). .

Le Bragance Allée de Guise Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 9 79 51 84 58

