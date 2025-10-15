Spectacle 1336 à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon

Spectacle 1336 à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon mercredi 15 octobre 2025.

Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Les Fralibs sont les ouvriers d’une usine de thé près de Marseille qui ont lutté pendant 1336 jours pour sauver leur usine, que la multinationale Unilever voulait délocaliser. Au terme de cette lutte, ils ont créé la coopérative Scop-Ti qui commercialise le thé 1336 . Leur combat est emblématique, comme une alternative aux logiques commerciales à l’œuvre, un espoir au milieu du marasme, une aventure sociale d’exception.

Le comédien Philippe Durand (artiste en compagnonnage avec le Moulin du Roc) a recueilli les témoignages de ces hommes et ces femmes qui se battent pour sauver leur usine et leurs emplois, pour ne pas céder, pour exister. Dans une langue à la fois colorée et simple, les ouvriers racontent eux-mêmes, par la voix du comédien, l’attachement à leur outil de travail et à l’humain dans l’entreprise.

Tarifs 10€ à 20€ .

Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

