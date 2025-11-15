Spectacle: 1900, Belle Epoque ? Le Poche Pornic

Spectacle: 1900, Belle Epoque ?

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15 20:40:00

Date(s) :

2025-11-15

La comédie de Jean-Luc Borras, au Café théâtre Le Poche à Pornic . Avec ses surprises…1900. Un cabaret théâtre, un couple.



Un spectacle théâtre et musique qu’il faut mener à bien quoi qu’il en coûte . Où s’arrête la réalité? Où commence le jeu? Perdu entre illusion théâtrale et non-dits, le couple d’Angèle et Pierre explose et oscille entre mensonges, désillusion, jalousie, et tromperie…

Venez découvrir cette comédie pleine humour et de rebondissemeents, basée sur l’oeuvre de Max Maurey La Délaissée mais complètement revisitée par Jean-Luc Borras et les deux comédiens. On est à l’abri de rien, les surpsies peuvent s’enchaîner. Le public peut devenir spect.acteur . La Belle époque d’aujourd’hui ne nous laisse pas indifférent.

Conçu et mis en scène par Jean-Luc Borras. Avec Sophie Tossut et David Sénioris

.

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

Jean-Luc Borras’s comedy, at the Café théâtre Le Poche in Pornic . With its surprises…1900. A cabaret theater, a couple.

German :

Die Komödie von Jean-Luc Borras, im Theatercafé Le Poche in Pornic . Mit seinen Überraschungen…1900. Ein Kabarett-Theater, ein Paar.

Italiano :

Commedia di Jean-Luc Borras, al Café théâtre Le Poche di Pornic. Con le sue sorprese… 1900. Un teatro di cabaret, una coppia.

Espanol :

Comedia de Jean-Luc Borras, en el Café théâtre Le Poche de Pornic . Con sus sorpresas… 1900. Un teatro cabaret, una pareja.

