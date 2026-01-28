Spectacle 1906

14 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

1906. La Belle Époque bouillonne de partout. La Troisième République s’affermit. Mais la misère demeure, et les périls planent maladies encore non éradiquées, ou la Catastrophe parfois, qui surviennent. Chacun la traversera à sa façon, avec des larmes, des rires, en lutant ou en se souvenant.

1906. La Belle Époque bouillonne de partout. La Troisième République s’affermit. Mais la misère demeure, et les périls planent maladies encore non éradiquées, ou la Catastrophe parfois, qui surviennent. Chacun la traversera à sa façon, avec des larmes, des rires, en lutant ou en se souvenant.

Réservations par mail ou téléphone. .

14 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 86 17 mdv.veron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1906. The Belle Époque bubbled up everywhere. The Third Republic was gaining strength. But misery remained, and perils loomed: diseases still not eradicated, or the Catastrophe sometimes, which occurred. Each of us will live through it in our own way, with tears, laughter, struggle or remembrance.

L’événement Spectacle 1906 Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-01-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme