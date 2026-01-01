Spectacle 1907 La révolte du petit vigneron Polisot

Spectacle 1907 La révolte du petit vigneron

31 janvier 2026 20:30

fin : 2026-01-31 22:00:00

2026-01-31

L’Aiguillage vous propose un nouveau spectacle.

Interprété par la conteuse Hélène Bardot

Spectacle tout public dès 14 ans Durée 1h15 mn

Café d’Argeliers, un matin de 1903, Marcelin Albert, viticulteur et cafetier de métier depuis plus de trente ans, coiffe son chapeau gris aux larges bords, sort, donne trois tours de clés, boucle son café et part… Inspiré, armé de mots !

Il était une fois 1907 !… Histoire de révolte contre la misère, histoire enracinée telle une légende dans les mémoires…

Moment où le conte se mêle de l’Histoire, chatouille les mémoires. Il s’en mêle depuis son point de vue, avec ses petites manies et ses manières d’y mettre les pleins feux sur un personnage “remarquable”, d’y glisser des rencontres surprenantes et récurrentes, d’y saupoudrer la magie suffisante et, au moment opportun du récit, d’interpeller son auditoire…

Tarif 12€/8€

Réservations conseillées, les places sont limitées.

Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Ouverture du café associatif et petite restauration de saison .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

