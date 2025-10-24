Spectacle 1h pour comprendre son ado. Colmar

Un stand-up à voir en famille, dans lequel nous étudierons l’ado, ce petit être tout mignon qui peut se transformer en Hulk à la moindre contrariété.

Attention les boomers en prendront aussi pour leur grade !

Les auteurs, sont eux-mêmes papas d’ Ados, et à priori ces derniers les inspirent puisqu’on leur doit, en autres le succès Les Adoleschiants.

Le saviez-vous ?

Jean-Baptiste Mazoyer est un comédien de Stand Up (Reconnecté, Geek…), mais également auteur pour la télé et le web.

Robert Punzano est auteur et metteur en scène, on lui doit Les Colocs, Coach-Moi si tu Peux, Ce Soir ou Jamais…

Accueil public de 16h -16h30. .

8 rue Kléber Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 16 86 86 clb.prod.spectacles@gmail.com

English :

A stand-up comedy for the whole family, in which we look at the teenager, that cute little thing who can turn into the Hulk at the slightest annoyance.

German :

Ein Stand-up-Comedy-Film für die ganze Familie, in dem wir uns mit dem Teenager beschäftigen, diesem kleinen, süßen Wesen, das sich bei der geringsten Verärgerung in einen Hulk verwandeln kann.

Italiano :

Uno spettacolo di stand-up per tutta la famiglia, in cui guardiamo all’adolescente, quel piccolo e simpatico essere che può trasformarsi in Hulk al minimo fastidio.

Espanol :

Un espectáculo de stand-up para toda la familia, en el que nos fijamos en el adolescente, esa cosita tan mona que puede convertirse en Hulk a la menor molestia.

