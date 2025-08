Spectacle 20 000 lieux sous les mers Chédigny

Spectacle 20 000 lieux sous les mers

Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire

Début : 2025-08-23 17:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Spectacle de rue de la Coriace Compagnie « 20 000 lieux sous les mers » d’après Jules Verne.

Ateliers théâtre et musique dès 15h.

Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 00 07 78 laurfau107@gmail.com

English :

Street show by La Coriace Compagnie: « 20,000 leagues under the sea », based on Jules Verne.

Theater and music workshops from 3pm.

German :

Straßenspektakel der Coriace Compagnie: « 20 000 lieux sous les mers » nach Jules Verne.

Theater- und Musikworkshops ab 15 Uhr.

Italiano :

Spettacolo di strada della Coriace Compagnie: « 20.000 leghe sotto i mari » tratto da Jules Verne.

Laboratori teatrali e musicali dalle 15.00.

Espanol :

Espectáculo de calle de la Coriace Compagnie: « 20.000 leguas de viaje submarino » basado en Julio Verne.

Talleres de teatro y música a partir de las 15.00 h.

