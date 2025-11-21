Spectacle 200 voix pour les plus belles chansons françaises Quai de la Réunion Le Havre

Spectacle 200 voix pour les plus belles chansons françaises

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

200 voix pour les plus belles chansons françaises Séquence nostalgie à pleins tubes !

200 choristes et des artistes de renom vous plongeront dans l’ambiance des pus belles chansons françaises. Un spectacle unique en France !

De Jean-Jacques Goldman à Jacques Brel, en passant par Daniel Balavoine, Edith Piaf ou encore Johnny Hallyday, les choristes chaque soir vous présenteront le trésor du paysage musical français (Classement IFOP et RTL). .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Spectacle 200 voix pour les plus belles chansons françaises

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle 200 voix pour les plus belles chansons françaises Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie