Spectacle 200 voix pour les plus belles chansons françaises Quai de la Réunion Le Havre vendredi 21 novembre 2025.
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
200 voix pour les plus belles chansons françaises Séquence nostalgie à pleins tubes !
200 choristes et des artistes de renom vous plongeront dans l’ambiance des pus belles chansons françaises. Un spectacle unique en France !
De Jean-Jacques Goldman à Jacques Brel, en passant par Daniel Balavoine, Edith Piaf ou encore Johnny Hallyday, les choristes chaque soir vous présenteront le trésor du paysage musical français (Classement IFOP et RTL). .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
