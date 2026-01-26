Spectacle 2026 du Cabaret Équestre des Mylords/ Les 4 Saisons des Chevaux Petite route d’Arles Tarascon

Spectacle 2026 du Cabaret Équestre des Mylords/ Les 4 Saisons des Chevaux

Jeudi 5 février 2026 de 11h à 16h30.

Vendredi 6 février 2026 de 11h à 16h30.

Mardi 17 février 2026 de 11h à 16h30.

Jeudi 12 mars 2026 de 11h à 16h30.

Mardi 17 mars 2026 de 11h à 16h30.

Vendredi 27 mars 2026 de 11h à 16h30. Petite route d’Arles Domaine des Mylords Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 22.5 – 22.5 – 22.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 11:00:00

fin : 2026-03-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-06 2026-02-17 2026-03-12 2026-03-17 2026-03-27

Le rideau s’est levé sur le nouveau spectacle 2026 du Domaine des Mylords ! Le Cabaret Équestre des Mylords vous attend dans son manège pour traverser les 4 saisons et assister à la rencontre entre la tradition équestre et la création !

La saison 2026 est lancée au Cabaret Équestre des Mylords … et elle ne demande qu’à être partagée ! La nouvelle création Les 4 Saisons des Chevaux , un spectacle où le temps, les traditions et le vivant sont au pas ! Plus qu’un spectacle, c’est une journée complète pensée comme une immersion élégante et authentique dans l’univers du Cabaret ! La journée commence par la présentation du costume d’Arlésienne, symbole fort de l’identité provençale, dentelles, rubans et silhouettes racontent une histoire transmise de génération en génération, avec respect et fierté ! La visite se poursuit ensuite à la sellerie habitée par les cuirs façonnés par le temps, mais surtout dans l’envers du décor avec la préparation des chevaux pour le spectacle, ces instants précieux où les liens se tissent entre calme, concentration et complicité ! Un moment rare, sincère, au plus près des artistes équins ! À l’heure du déjeuner, place au repas-spectacle équestre, autour de la piste, les saisons se succèdent, le printemps léger, l’été éclatant, l’automne profond et l’hiver majestueux ! Les chevaux incarnent le cycle de la nature avec force, poésie et émotion, dans un dialogue subtil entre art équestre, musique et lumière ! La journée se termine dans le village animé du monde de Daudet, un espace vivant et chaleureux, inspiré de la Provence d’antan ! Avec le spectacle Les 4 Saisons des Chevaux , les saisons se vivent et se ressentent ! .

Petite route d’Arles Domaine des Mylords Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 07 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The curtain has risen on Domaine des Mylords? new 2026 show! The Cabaret Équestre des Mylords awaits you in its arena to cross the 4 seasons and witness the meeting of equestrian tradition and creation!

L’événement Spectacle 2026 du Cabaret Équestre des Mylords/ Les 4 Saisons des Chevaux Tarascon a été mis à jour le 2026-01-26 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)