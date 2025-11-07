Spectacle 3 Drôles de Blondes Caméo Comédie Club Metz

Spectacle 3 Drôles de Blondes

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-07

3 drôles de femmes aux personnalités bien frappées. Une divorcée, l’autre mariée et la 3ème butine sans cesse…

Mais malgré leurs problèmes, elles ont une pêche d’enfer !

Au Lycée elles étaient inséparables et formaient le groupe des « Mesdemoiselles swing ».

Concours de circonstances et stupides incidents font qu’elles vont se retrouver sur la paille en même temps et avoir un besoin urgent d’argent.

Elles décident de se lancer dans le cambriolage !

Le gang des quinquas se crée. Mais avant de se lancer réellement sur de gros coups, elles vont devoir s’entraîner…

De péripéties en galères, cette simulation de cambriolage va tourner à la catastrophe… L’inimaginable va arriver.

De quoi vous surprendre et bien vous faire rire !

Avec Izabelle Laporte, Laure Tregouet et christelle Rizzuto

Comédie de Christelle RizzutoAdultes

English :

3 funny women with strong personalities. One’s divorced, one’s married, and the 3rd is always on the go?

But despite their problems, they’ve got one hell of a zest for life!

In high school, they were inseparable, forming the « Mesdemoiselles swing » group.

A combination of circumstances and stupid incidents meant that they found themselves broke at the same time, and in urgent need of money.

They decide to go into the burglary business!

The quinquas gang is born. But before they can really start pulling off the big jobs, they need to train?

From one adventure to another, this simulated burglary turns into a catastrophe? The unimaginable is about to happen.

It’s sure to surprise you and make you laugh!

With Izabelle Laporte, Laure Tregouet and Christelle Rizzuto

Comedy by Christelle Rizzuto

German :

drei lustige Frauen mit ausgeprägten Persönlichkeiten. Eine ist geschieden, die andere verheiratet und die dritte ist ständig auf Beutezug

Aber trotz all ihrer Probleme haben sie es faustdick hinter den Ohren!

In der Schule waren sie unzertrennlich und bildeten die Gruppe « Mesdemoiselles swing ».

Durch eine Verkettung von Umständen und dummen Zwischenfällen sind sie zur gleichen Zeit pleite und brauchen dringend Geld.

Sie beschließen, sich als Einbrecherinnen zu betätigen!

Die « Fünfziger-Gang » wird gegründet. Doch bevor sie sich an die großen Coups wagen, müssen sie trainieren?

Die Simulation eines Einbruchs endet in einer Katastrophe Das Unvorstellbare wird passieren.

Überraschen Sie sich selbst und bringen Sie sich zum Lachen!

Mit Izabelle Laporte, Laure Tregouet und Christelle Rizzuto

Komödie von Christelle Rizzuto

Italiano :

3 donne divertenti con una forte personalità. Una è divorziata, una è sposata e la terza è sempre in movimento?

Ma nonostante i loro problemi, hanno una gran voglia di vivere!

A scuola erano inseparabili e formavano il gruppo delle « Mesdemoiselles Swing ».

Per una serie di circostanze e di stupidi incidenti, si ritrovano contemporaneamente al verde e con un urgente bisogno di soldi.

Decidono di entrare nel giro dei furti!

È nata la banda dei cinquantenni. Ma prima di riuscire a mettere a segno i grandi colpi, devono fare pratica?

Da un’avventura all’altra, questa simulazione di furto si trasforma in un disastro? Sta per accadere l’inimmaginabile.

Ci sono molte cose che vi sorprenderanno e vi faranno ridere!

Con Izabelle Laporte, Laure Tregouet e Christelle Rizzuto

Commedia di Christelle Rizzuto

Espanol :

3 mujeres divertidas con personalidades fuertes. Una está divorciada, otra casada y la tercera siempre está de un lado para otro..

Pero, a pesar de sus problemas, ¡tienen unas ganas locas de vivir!

En el colegio eran inseparables y formaban el grupo de las « Mesdemoiselles Swing ».

Un cúmulo de circunstancias e incidentes estúpidos hace que se encuentren al mismo tiempo arruinadas y necesitadas de dinero.

Deciden dedicarse al robo

Había nacido la banda de los cincuentones. Pero antes de poder llevar a cabo los grandes trabajos, tienen que practicar..

De aventura en aventura, este simulacro de robo se convierte en un desastre? Lo inimaginable está a punto de suceder.

¡Hay mucho para sorprenderle y hacerle reír!

Con Izabelle Laporte, Laure Tregouet y Christelle Rizzuto

Comedia de Christelle Rizzuto

