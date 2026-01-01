Spectacle 30 ans de contrefaçons Pierre-Yves Noël Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron
Spectacle 30 ans de contrefaçons Pierre-Yves Noël
Avenue de la Citadelle 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Les tarifs réduits s’adressent aux jeunes de 16 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Bénéficiaires de minima sociaux et adhérents aux associations UTL, amis du musée, Réseau Ile, Le Local, Couleurs Cabanes et A chacun sa voie.
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
2026-01-23
Accueilli en 2024 à l’Arsenal, nous avons l’honneur d’accueillir de nouveau Pierre-Yves Noël pour célébrer ses 30 ans de scène.
Ce spectacle s’adresse à un public averti (+ 16 ans). Réservation en office de tourisme.
Avenue de la Citadelle 17480 Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
English : Show: 30 ans de contrefaçons Pierre-Yves Noël
Hosted in 2024 at the Arsenal, we are honored to welcome back Pierre-Yves Noël to celebrate 30 years on stage.
This show is aimed at an informed public (+ 16 years). Reservations at the tourist office.
