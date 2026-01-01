Spectacle 30 ans de contrefaçons Pierre-Yves Noël Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Spectacle 30 ans de contrefaçons Pierre-Yves Noël

Avenue de la Citadelle 17480 Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Les tarifs réduits s’adressent aux jeunes de 16 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Bénéficiaires de minima sociaux et adhérents aux associations UTL, amis du musée, Réseau Ile, Le Local, Couleurs Cabanes et A chacun sa voie.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Accueilli en 2024 à l’Arsenal, nous avons l’honneur d’accueillir de nouveau Pierre-Yves Noël pour célébrer ses 30 ans de scène.

Ce spectacle s’adresse à un public averti (+ 16 ans). Réservation en office de tourisme.

Avenue de la Citadelle 17480 Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

English : Show: 30 ans de contrefaçons Pierre-Yves Noël

Hosted in 2024 at the Arsenal, we are honored to welcome back Pierre-Yves Noël to celebrate 30 years on stage.

This show is aimed at an informed public (+ 16 years). Reservations at the tourist office.

