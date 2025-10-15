Spectacle 30 ans déjà! Le Blizart La Chaise-Dieu

Spectacle 30 ans déjà! Le Blizart La Chaise-Dieu mercredi 15 octobre 2025.

Spectacle 30 ans déjà!

Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 19:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Spectacle musical burlesque, tendre et loufoque avec le duo Les Valseuses tiré tout droit des années trente. Haut en couleurs, proche des gens, les interprétations se prêtent à la tendresse humaine et au vacarme de la foule mercredi 15 octobre à 19h.

Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 31 91 49 lescongeres@yahoo.fr

English :

Burlesque, tender and zany musical show with the duo Les Valseuses , straight out of the thirties. Highly colorful, close to the people, the interpretations lend themselves to human tenderness and the din of the crowd on Wednesday October 15 at 7pm.

German :

Burleskes, zärtliches und verrücktes Musikspektakel mit dem Duo Les Valseuses , das direkt aus den 30er Jahren stammt. Die Interpretationen sind farbenfroh und volksnah und eignen sich für menschliche Zärtlichkeit und den Lärm der Menge Mittwoch, 15. Oktober, 19 Uhr.

Italiano :

Spettacolo musicale burlesco, tenero e stravagante con il duo Les Valseuses , direttamente dagli anni Trenta. Coloratissimi, vicini alla gente, gli spettacoli si prestano alla tenerezza umana e al frastuono della folla mercoledì 15 ottobre alle 19.00.

Espanol :

Espectáculo musical burlesco, tierno y alocado con el dúo Les Valseuses , salido directamente de los años treinta. Muy coloristas, cercanas a la gente, las actuaciones se prestan a la ternura humana y al bullicio de la multitud el miércoles 15 de octubre a las 19:00 horas.

