Spectacle de tissu aérien, danse et musique live pour valoriser le patrimoine à travers le spectacle à l’auditorium Cziffra le 10 juillet à 18h30 par le collectif LANUIT.art, artistes de tissu aérien de Haute-Loire

Auditorium Cziffra 12 place Lafayette

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

English :

Aerial fabric show, dance and live music to promote heritage through the show at the Cziffra auditorium on July 10 at 6:30pm by the LANUIT.art collective, aerial fabric artists from Haute-Loire

German :

Luftgewebeshow, Tanz und Live-Musik zur Aufwertung des Kulturerbes durch die Show im Auditorium Cziffra am 10. Juli um 18.30 Uhr durch das Kollektiv LANUIT.art, Luftgewebekünstler aus der Haute-Loire

Italiano :

Spettacolo di tessuti aerei, danza e musica dal vivo per promuovere il patrimonio attraverso lo spettacolo all’auditorium Cziffra il 10 luglio alle 18.30 del collettivo LANUIT.art, artisti di tessuti aerei dell’Alta Loira

Espanol :

Espectáculo de telas aéreas, danza y música en directo para promover el patrimonio a través del espectáculo en el auditorio de Cziffra el 10 de julio a las 18.30 h a cargo del colectivo LANUIT.art, artistas de telas aéreas del Alto Loira

