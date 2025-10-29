SPECTACLE “4 SAISONS ET PUIS S’EN VONT…” Colombiers

15 Avenue de Béziers Colombiers Hérault

La médiathèque de Colombiers vous propose de découvrir le spectacle “4 saisons et puis s’en vont…” de la compagnie Crocambule.

Mais que raconte ce spectacle ?

Un doudou neige danse, des champignons chantent, des poissons flottent, des papillons s’envolent…la neige tombe, les fleurs du printemps naissent et les feuilles d’automnes tourbillonnent…les éléments prennent vie au gré des saisons.

15 Avenue de Béziers Colombiers 34440 Hérault Occitanie

English :

The Colombiers media library invites you to discover the show ?4 saisons et puis s?en vont? by the Crocambule company.

? But what is this show all about?

A snow comforter dances, mushrooms sing, fish float, butterflies fly?snow falls, spring flowers are born and autumn leaves swirl?the elements come to life as the seasons change.

German :

Die Mediathek in Colombiers lädt Sie ein, das Stück 4 saisons et puis s?en vont des Ensembles Crocambule zu entdecken.

? Aber was erzählt dieses Stück?

Schnee tanzt, Pilze singen, Fische schwimmen, Schmetterlinge fliegen… Schnee fällt, Frühlingsblumen entstehen und Herbstblätter wirbeln… Die Elemente erwachen im Laufe der Jahreszeiten zum Leben.

Italiano :

La biblioteca multimediale dei Colombiers vi invita a scoprire lo spettacolo 4 saisons et puis s?en vont della compagnia Crocambule.

? Ma di cosa parla questo spettacolo?

Una coltre di neve danza, i funghi cantano, i pesci galleggiano, le farfalle volano; la neve cade, i fiori di primavera nascono e le foglie d’autunno turbinano: gli elementi prendono vita con il cambiare delle stagioni.

Espanol :

La mediateca de Colombiers le invita a descubrir el espectáculo 4 saisons et puis s?en vont de la compañía Crocambule.

? Pero, ¿de qué trata este espectáculo?

Un manto de nieve baila, las setas cantan, los peces flotan, las mariposas vuelan… cae la nieve, nacen las flores de primavera y se arremolinan las hojas de otoño… los elementos cobran vida a medida que cambian las estaciones.

