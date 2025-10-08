Spectacle « 404 Inside » LOURDES Lourdes

Pour commencer la saison culturelle 2025 2026, découvrez une toute nouvelle création, le spectacle « 404 INSIDE » par Smashworks Dance (USA) & la Cie Équipe de réalisation.

Sur scène, un quatuor singulier. Un musicien bat la mesure du temps qui fuit, une comédienne habitée par les mots de Lydie Salvayre et Francis Ferrie, donne voix aux tourments intérieurs, tandis que deux danseuses incarnent les doutes, les émotions et les freins de l’âme. La confrontation devient énergie entre chaos intérieur et élans de lumière, les corps expriment les choix, les peurs, les réconforts. Cette lutte intime devient mouvement. Peu à peu, la tension se mue en vitalité, la solitude se partage, l’obscurité s’éclaire et la liberté se dessine dans la danse. Une tempête sous un crâne , comme dirait Victor Hugo, traduite en gestes, mots et sons.

404 INSIDE, nous plonge dans les méandres de l’esprit humain. Ce n’est pas qu’une erreur informatique, mais une belle tentative de comprendre ce qui se passe là-dedans… dans les plis de l’âme.

Coproduction Smashworks Dance et Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées / avec l’aide de Ville de Tarbes et Tarbes en Scènes / CATLP / Département 65 / et le soutien de Ville de Lourdes.

Tout public, dès 12 ans.

Durée 1h.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

English :

To kick off the 2025 2026 cultural season, discover a brand new creation, the show « 404 INSIDE » by Smashworks Dance (USA) & Cie Équipe de réalisation.

On stage, a singular quartet. A musician beats time as it flies, an actress inhabited by the words of Lydie Salvayre and Francis Ferrie gives voice to inner torments, while two dancers embody the doubts, emotions and brakes of the soul. Confrontation becomes energy: between inner chaos and bursts of light, the bodies express choices, fears and comforts. This intimate struggle becomes movement. Gradually, tension is transformed into vitality, solitude is shared, darkness is illuminated and freedom takes shape in the dance. A « storm under a skull », as Victor Hugo would say, translated into gesture, words and sound.

404 INSIDE plunges us into the intricacies of the human mind. It’s not just a computer error, but a fine attempt to understand what goes on in there? in the folds of the soul.

Coproduced by Smashworks Dance and Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées / with the support of Ville de Tarbes and Tarbes en Scènes / CATLP / Département 65 / and Ville de Lourdes.

All audiences, 12 years and up.

Duration 1h.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Um die kulturelle Saison 2025 2026 zu beginnen, entdecken Sie eine brandneue Kreation, die Aufführung « 404 INSIDE » von Smashworks Dance (USA) & Cie Équipe de réalisation.

Auf der Bühne steht ein einzigartiges Quartett. Ein Musiker schlägt den Takt der verrinnenden Zeit, eine Schauspielerin, die von den Worten Lydie Salvayres und Francis Ferries beseelt ist, verleiht den inneren Qualen eine Stimme, während zwei Tänzerinnen die Zweifel, die Emotionen und die Bremsen der Seele verkörpern. Die Konfrontation wird zur Energie: Zwischen innerem Chaos und Lichtausbrüchen drücken die Körper Entscheidungen, Ängste und Trost aus. Dieser intime Kampf wird zur Bewegung. Nach und nach verwandelt sich die Spannung in Vitalität, die Einsamkeit wird geteilt, die Dunkelheit erhellt sich und die Freiheit zeichnet sich im Tanz ab. Ein « Sturm unter einem Schädel », wie Victor Hugo sagen würde, übersetzt in Gesten, Worte und Klänge.

404 INSIDE taucht in die Windungen des menschlichen Geistes ein. Es handelt sich nicht nur um einen Computerfehler, sondern um einen schönen Versuch, zu verstehen, was da drinnen vor sich geht? in den Falten der Seele.

Koproduktion von Smashworks Dance und Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées / mit der Unterstützung von Ville de Tarbes und Tarbes en Scènes / CATLP / Département 65 / und der Unterstützung von Ville de Lourdes.

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Dauer: 1 Stunde.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Per inaugurare la stagione culturale 2025-2026, scoprite una creazione inedita, lo spettacolo « 404 INSIDE » di Smashworks Dance (USA) & Cie Équipe de réalisation.

In scena, un quartetto singolare. Un musicista batte il tempo mentre vola, un’attrice abitata dalle parole di Lydie Salvayre e Francis Ferrie dà voce ai tormenti interiori, mentre due danzatori incarnano i dubbi, le emozioni e i freni dell’anima. Il confronto diventa energia: tra caos interiore e esplosioni di luce, i corpi esprimono scelte, paure e conforti. Questa lotta intima diventa movimento. Gradualmente, la tensione si trasforma in vitalità, la solitudine viene condivisa, l’oscurità viene illuminata e la libertà prende forma nella danza. Una « tempesta sotto il cranio », come direbbe Victor Hugo, tradotta in gesti, parole e suoni.

404 INSIDE ci immerge nelle complessità della mente umana. Non si tratta di un semplice errore del computer, ma di un raffinato tentativo di capire cosa succede lì dentro, nelle pieghe dell’anima.

Coprodotto da Smashworks Dance e Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées / con il sostegno di Ville de Tarbes e Tarbes en Scènes / CATLP / Département 65 / e il supporto di Ville de Lourdes.

Per tutti i pubblici, a partire dai 12 anni.

Durata 1 ora.

Prezzi da 6 a 12?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

Para inaugurar la temporada cultural 2025 2026, descubra una nueva creación, el espectáculo « 404 INSIDE » de Smashworks Dance (EE.UU.) & Cie Équipe de réalisation.

En escena, un cuarteto singular. Un músico bate el tiempo mientras vuela, una actriz habitada por las palabras de Lydie Salvayre y Francis Ferrie da voz a los tormentos interiores, mientras dos bailarines encarnan las dudas, emociones y frenos del alma. La confrontación se convierte en energía: entre caos interior y estallidos de luz, los cuerpos expresan elecciones, miedos y consuelos. Esta lucha íntima se convierte en movimiento. Poco a poco, la tensión se transforma en vitalidad, la soledad se comparte, la oscuridad se ilumina y la libertad toma forma en la danza. Una « tormenta bajo una calavera », como diría Victor Hugo, traducida en gestos, palabras y sonidos.

404 INSIDE nos sumerge en los entresijos de la mente humana. No es sólo un error informático, sino un fino intento de comprender lo que ocurre ahí dentro… en los pliegues del alma.

Coproducido por Smashworks Dance y Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées / con el apoyo de Ville de Tarbes y Tarbes en Scènes / CATLP / Département 65 / y el respaldo de Ville de Lourdes.

Para todos los públicos, a partir de 12 años.

Duración 1 hora.

Precios de 6 a 12?

Información y reservas más abajo.

