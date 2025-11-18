Spectacle 50 ans ma nouvelle adolescence La Comédie de Metz Metz

Spectacle 50 ans ma nouvelle adolescence

Fanny compte tout juste cinquante printemps quand son mari la plaque brutalement pour une femme qui a l’âge de leur fils 21 ans.

Elle raconte avec humour, pudeur et pétages de plombs, le choc, sa chute et sa résurrection.

À la fin, plus épanouie et indépendante que jamais, elle sera devenue… une nouvelle Femme !

Comédienne Martine Fontaine

Auteur Bernard JeanJeanTout public

17 .

English :

Fanny had just turned fifty when her husband abruptly dumped her for a woman the same age as their son: 21.

With humor, modesty and outbursts, she recounts the shock, the fall and the resurrection.

In the end, more fulfilled and independent than ever, she will have become… a new Woman!

Actress: Martine Fontaine

Author: Bernard JeanJean

German :

Fanny ist gerade 50 Jahre alt, als ihr Mann sie wegen einer Frau im Alter ihres Sohnes (21) abrupt verlässt.

Sie erzählt mit Humor, Scham und Ausrastern von dem Schock, ihrem Sturz und ihrer Wiederauferstehung.

Am Ende wird sie, erfüllter und unabhängiger als je zuvor, eine neue Frau geworden sein

Schauspielerin: Martine Fontaine

Autor: Bernard JeanJean

Italiano :

Fanny aveva appena compiuto cinquant’anni quando il marito la lasciò bruscamente per una donna che aveva la stessa età del loro figlio: 21 anni.

Con umorismo, pudore e sfoghi, racconta lo shock, la caduta e la resurrezione.

Alla fine, più realizzata e indipendente che mai, sarà diventata… una donna nuova!

Attrice: Martine Fontaine

Autore: Bernard JeanJean

Espanol :

Fanny acababa de cumplir cincuenta años cuando su marido la abandonó abruptamente por una mujer de la misma edad que su hijo: 21 años.

Con humor, modestia y arrebatos, relata el choque, su caída y su resurrección.

Al final, más realizada e independiente que nunca, se habrá convertido en… ¡una nueva mujer!

Actriz: Martine Fontaine

Autor: Bernard JeanJean

