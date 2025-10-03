Spectacle 5000 M EN OR Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Spectacle 5000 M EN OR Maison de quartier La Bellangerais Rennes Vendredi 3 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre et prix conscient/ sur réservation 07 57 17 91 49

L’association GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) vous propose un spectacle de la compagnie Quidam. Découvrez l’histoire vraie de Nicolas Ramon, jeune sportif, et de son combat contre une hémiplégie…

Ce spectacle traite d’une histoire vraie et inspirante qui met en lumière le parcours extraordinaire de Nicolas Ramon, jeune sportif Orléanais, et de son combat contre une hémiplégie et un syndrome cérébelleux qui sèment sur son chemin de lourds obstacles.

5000 M en OR n’est pas seulement un récit captivant de réussite sportive, c’est une tribune puissante sur la réflexion collective sur la place des personnes en situation de handicap au sein de notre société.

Le vendredi 3 OCTOBRE de 18h30 à 19h15

A partir de 10 ans

Entrée libre et prix conscient – Sur réservation au 07 57 17 91 49

Début : 2025-10-03T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T19:15:00.000+02:00

1

07 57 17 91 49

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine