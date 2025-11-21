SPECTACLE 7 DE DIMITRI CHAMBLAS ET ZOÉ LAKHNATI

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Avec 7, Zoé Lakhnati et Dimitri Chamblas invitent la ville à ralentir et à déployer la grâce des corps dans les replis de ses mystères.

Avec 7, Zoé Lakhnati et Dimitri Chamblas invitent la ville à ralentir et à déployer la grâce des corps dans les replis de ses mystères. .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

With 7, Zoé Lakhnati and Dimitri Chamblas invite the city to slow down and deploy the grace of bodies in the folds of its mysteries.

German :

Mit 7 laden Zoé Lakhnati und Dimitri Chamblas die Stadt ein, sich zu verlangsamen und die Anmut der Körper in den Falten ihrer Geheimnisse zu entfalten.

Italiano :

Con 7, Zoé Lakhnati e Dimitri Chamblas invitano la città a rallentare e a dispiegare la grazia dei corpi nelle pieghe dei suoi misteri.

Espanol :

Con 7, Zoé Lakhnati y Dimitri Chamblas invitan a la ciudad a ralentizar el ritmo y desplegar la gracia de los cuerpos en los pliegues de sus misterios.

L’événement SPECTACLE 7 DE DIMITRI CHAMBLAS ET ZOÉ LAKHNATI Sète a été mis à jour le 2025-11-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE