SPECTACLE 7 DE DIMITRI CHAMBLAS ET ZOÉ LAKHNATI Sète vendredi 21 novembre 2025.
1469 quai des Moulins Sète Hérault
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Avec 7, Zoé Lakhnati et Dimitri Chamblas invitent la ville à ralentir et à déployer la grâce des corps dans les replis de ses mystères.
1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
With 7, Zoé Lakhnati and Dimitri Chamblas invite the city to slow down and deploy the grace of bodies in the folds of its mysteries.
German :
Mit 7 laden Zoé Lakhnati und Dimitri Chamblas die Stadt ein, sich zu verlangsamen und die Anmut der Körper in den Falten ihrer Geheimnisse zu entfalten.
Italiano :
Con 7, Zoé Lakhnati e Dimitri Chamblas invitano la città a rallentare e a dispiegare la grazia dei corpi nelle pieghe dei suoi misteri.
Espanol :
Con 7, Zoé Lakhnati y Dimitri Chamblas invitan a la ciudad a ralentizar el ritmo y desplegar la gracia de los cuerpos en los pliegues de sus misterios.
