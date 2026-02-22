Spectacle 7 Minutes Périgueux

Spectacle 7 Minutes

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Alors que leur usine vient d’être rachetée, une dizaine de femmes doivent prendre une décision au nom des deux cents employées qu’elles représentent. Quel glas sonnent ces 7 minutes ? S’engage alors un thriller social qui ouvre une double réflexion sur la valeur marchande du travail et la prise de conscience des mécanismes de domination.

Séance de 11h00 à la Bourse du Travail

Séance de 15h00 à la médiathèque Pierre Fanlac (Amphithéâtre Jean Moulin) .

12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Spectacle 7 Minutes

