Spectacle 7 minutes Gymnasse de l’école Saint-Exupéry Rochefort

Spectacle 7 minutes

Gymnasse de l’école Saint-Exupéry 32 rue Antoine de Saint-Exupéry Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-03-06 17:30:00

fin : 2026-03-06 19:00:00

2026-03-06

Spectacle en partenariat avec la ville de Rochefort.

+33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

English : Show: 7 minutes

Show in partnership with the town of Rochefort.

