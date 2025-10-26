SPECTACLE 7 VIES YOUNESS HANIFI Montpellier

SPECTACLE 7 VIES YOUNESS HANIFI Montpellier dimanche 26 octobre 2025.

SPECTACLE 7 VIES YOUNESS HANIFI

5 Rue des Teissiers Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Révélé sur Radio Nova dans l’émission Les Grands Remplaçants et membre de la troupe du Jamel Comedy Club, Youness Hanifi est l’une des nouvelles voix les plus prometteuses de la scène stand-up.

Avec son énergie débordante et son sens de l’observation affûté, il transforme les petites galères du quotidien en fous rires mémorables.

Originaire de Lorraine, il partage sur scène ses “7 vies” un voyage drôle, sincère et plein d’autodérision, entre famille, amitiés, rêves et contradictions.

Déjà en résidence au Point Virgule à Paris et en tournée à travers la France, où il assure également les premières parties de Malik Bentalha, Youness continue de conquérir le public avec un humour authentique et fédérateur.

Préparez-vous pour une soirée de rires, d’émotions et de bonne humeur !

Sur réservation .

5 Rue des Teissiers Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Youness Hanifi is one of the most promising new voices on the stand-up scene, having made his name on Radio Nova with Les Grands Remplaçants and as a member of the Jamel Comedy Club.

German :

Youness Hanifi wurde auf Radio Nova in der Sendung Les Grands Remplaçants bekannt und ist Mitglied des Jamel Comedy Clubs.

Italiano :

Youness Hanifi è una delle nuove voci più promettenti della scena stand-up, dopo essersi fatto conoscere a Radio Nova con Les Grands Remplaçants e come membro del Jamel Comedy Club.

Espanol :

Youness Hanifi es una de las nuevas voces más prometedoras de la escena del stand-up. Se ha dado a conocer en Radio Nova con Les Grands Remplaçants y como miembro del Jamel Comedy Club.

