Spectacle 8 Femmes La passerelle Meschers-sur-Gironde

Spectacle 8 Femmes La passerelle Meschers-sur-Gironde samedi 20 décembre 2025.

Spectacle 8 Femmes

La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Par la Compagnie Théâtre passion

Une comédie policière de Robert Thomas

Mise en scène Céline Crépy
  .

La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@compagnie-theatre-passion.fr

English :

By Compagnie Théâtre passion

A detective comedy by Robert Thomas

Directed by Céline Crépy

German :

Von der Compagnie Théâtre passion

Eine Kriminalkomödie von Robert Thomas

Regie: Céline Crépy

Italiano :

A cura della compagnia Théâtre passion

Una commedia poliziesca di Robert Thomas

Regia: Céline Crépy

Espanol :

Por la compañía Théâtre passion

Una comedia policíaca de Robert Thomas

Dirección: Céline Crépy

L’événement Spectacle 8 Femmes Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-11 par Royan Atlantique