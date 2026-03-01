Spectacle à Cajarc Canta Diva l’amour Concert lyrique pop Cajarc

Spectacle à Cajarc Canta Diva l’amour Concert lyrique pop

Espace Françoise Sagan Cajarc Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Malyne et Stéphanie revisitent les répertoires de l’opéra à ceux de la pop et du jazz

Malyne et Stéphanie revisitent les répertoires de l’opéra à ceux de la pop et du jazz. Elles sont accompagnées par un musicien, roi des entrechats pianistiques. Ce spectacle est un voyage amoureux surprenant et non dénué d’humour. Par la fenêtre défilent Chaplin, Bowie, Bellini et bien d’autres.

Un moment lyrique et divertissant placé sous le signe de l’amour et du partage avec le public.

Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 7 86 72 15 01 cac.cajarc@gmail.com

English :

Malyne and Stéphanie revisit repertoires from opera to pop and jazz

