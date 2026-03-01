Spectacle à Cajarc Canta Diva l’amour Concert lyrique pop Cajarc
Spectacle à Cajarc Canta Diva l’amour Concert lyrique pop Cajarc samedi 21 mars 2026.
Spectacle à Cajarc Canta Diva l’amour Concert lyrique pop
Espace Françoise Sagan Cajarc Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Malyne et Stéphanie revisitent les répertoires de l’opéra à ceux de la pop et du jazz
Malyne et Stéphanie revisitent les répertoires de l’opéra à ceux de la pop et du jazz. Elles sont accompagnées par un musicien, roi des entrechats pianistiques. Ce spectacle est un voyage amoureux surprenant et non dénué d’humour. Par la fenêtre défilent Chaplin, Bowie, Bellini et bien d’autres.
Un moment lyrique et divertissant placé sous le signe de l’amour et du partage avec le public.
.
Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 7 86 72 15 01 cac.cajarc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Malyne and Stéphanie revisit repertoires from opera to pop and jazz
L’événement Spectacle à Cajarc Canta Diva l’amour Concert lyrique pop Cajarc a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Figeac