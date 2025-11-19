Spectacle à Cajarc , théâtre d’objet « sous terre » Cajarc

sale des fêtes Cajarc Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Embarquez pour un voyage au centre de la terre, peuplé d’archéologues, d’historiens, de vers de terre et de gros cailloux.

Qui n’a pas déjà creusé dans son jardin pour faire un trou ? Peut-être pour cacher un jouet, déterrer des objets insolites ?

Creuser avec ses mains, descendre dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps lointain, du temps de l’enfance… Deux artistes nous guident sous terre dans un dédale de grottes et de cavernes avec des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles.

Croisant documentaire, témoignages de passionnés et mystère de l’art pariétal, Sous terre porte la parole des spéléologues, géologues, préhistoriens, catacombistes entre autres explorateurs du monde souterrain… qui vous donnera peut-être l’envie d’explorer à votre tour les cavités cachées des Causses du Quercy ?

De et avec Clémence Prévault et Sébastien Janjou

Le petit + exposition Chroniques souterraines en visite libre avant et après le spectacle

Prolongements envie d’une immersion dans les profondeurs de la terre ? Allons explorer ensemble ce monde mystérieux…

En partenariat avec le Parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy

Infos pratiques

Durée 45 min

À partir de 8 ans 13 .

sale des fêtes Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

Embark on a journey to the center of the earth, populated by archaeologists, historians, earthworms and large stones.

Who hasn’t dug a hole in their garden? Perhaps to hide a toy or unearth some unusual object?

Digging with your hands, descending into the ground and immersing yourself in the depths of distant times, childhood times? Two artists guide us « underground » through a maze of caves and caverns, with tweaked sounds, unearthed objects and other fragile inventions.

German :

Begeben Sie sich auf eine Reise zum Mittelpunkt der Erde, die von Archäologen, Historikern, Regenwürmern und großen Steinen bevölkert wird.

Wer hat nicht schon einmal in seinem Garten nach einem Loch gegraben? Vielleicht, um ein Spielzeug zu verstecken oder ungewöhnliche Gegenstände auszugraben?

Mit den Händen graben, in den Boden hinabsteigen und in die Tiefen der fernen Zeit, der Zeit der Kindheit, eintauchen? Zwei Künstler führen uns « unter die Erde » in ein Labyrinth von Grotten und Höhlen mit selbstgemachten Klängen, ausgegrabenen Objekten und anderen zerbrechlichen Erfindungen.

Italiano :

Partite per un viaggio al centro della terra, popolato da archeologi, storici, lombrichi e grandi pietre.

Chi non ha mai scavato una buca nel proprio giardino? Magari per nascondere un giocattolo o portare alla luce un oggetto insolito?

Scavare con le mani, scendere nel terreno e immergersi nelle profondità di un tempo lontano, il tempo dell’infanzia? Due artisti ci guidano « sottoterra » attraverso un labirinto di grotte e caverne, con suoni armeggiati, oggetti dissotterrati e altre fragili invenzioni.

Espanol :

Embárquese en un viaje al centro de la tierra, poblado de arqueólogos, historiadores, lombrices y grandes piedras.

¿Quién no ha cavado alguna vez un agujero en su jardín? ¿Quizá para esconder un juguete o desenterrar algún objeto insólito?

¿Cavar con las manos, bajar a la tierra y sumergirse en las profundidades de un tiempo ya pasado, el de la infancia? Dos artistas nos guían « bajo tierra » a través de un laberinto de cuevas y cavernas, con sonidos de juguete, objetos desenterrados y otras frágiles invenciones.

