Spectacle à Capdenac-le-Haut La Grande Tablée Cie Opus Capdenac

place Sully Capdenac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Derrière le Hublot ouvre la saison avec la compagnie OpUS, créée sous l’impulsion de Pascal Rome, chineur d’objets autant que d’histoires, désireux d’imaginer des productions dans et pour l’espace public. Depuis plus de 20 ans, cette compagnie s’emploie à mettre le réel de traviole et à fabriquer du théâtre pas pareil, chargé de sensations et proche des gens. Avec une curiosité sans cesse ravigotée et un sens affirmé de la bonne humeur, elle bricole des passerelles souriantes et poétiques entre l’art brut, les arts populaires et les arts de la ruse. .

place Sully Capdenac 46100 Lot Occitanie

English :

Derrière le Hublot opens the season with the OpUS company, created at the instigation of Pascal Rome, a hunter of objects as much as stories, eager to imagine productions in and for the public space

German :

Derrière le Hublot eröffnet die Saison mit der Kompanie OpUS, die auf Anregung von Pascal Rome gegründet wurde, einem Objekt- und Geschichtenjäger, der sich Produktionen im und für den öffentlichen Raum ausdenken möchte

Italiano :

Derrière le Hublot apre la stagione con la compagnia OpUS, creata su iniziativa di Pascal Rome, cacciatore di oggetti come di storie, desideroso di immaginare produzioni nello e per lo spazio pubblico

Espanol :

Derrière le Hublot abre la temporada con la compañía OpUS, creada a instancias de Pascal Rome, cazador de objetos tanto como de historias, deseoso de imaginar producciones en y para el espacio público

