Spectacle A couteaux tirés herboristerie-café La Ronce Rostrenen

herboristerie-café La Ronce 12 Rue du Général Gallieni Rostrenen Côtes-d'Armor
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Spectacle A couteaux tirés , à l’herboristerie-café La Ronce
Entre rencontre imprévue qui aurait pu bien mal tourner et histoire d’une Mère-Grand qui connaissait trop bien le secret des plantes, ce spectacle nous emmène à la rencontre des multiples croyances que le loup a pu susciter à l’époque où celui-ci a été totalement éradiqué en France.
Org. La Ronce .
herboristerie-café La Ronce 12 Rue du Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d'Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67
