Spectacle à déguster Pure Créole La véritable histoire du rougail saucisse Reillon

Spectacle à déguster Pure Créole La véritable histoire du rougail saucisse Reillon samedi 30 août 2025.

Spectacle à déguster Pure Créole La véritable histoire du rougail saucisse

Aire de jeux Reillon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 19:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Deux youtubeurs passionnés de cuisine invitent un rougaillologue lorrain pour tourner un épisode en direct et en public consacré au plat le plus célèbre de l’île de La Réunion. En rendant hommage à Christian Antou, un chef cuisinier disparu, ils vont évoquer la culture de cette île et l’histoire de son peuplement unique au monde … avant de partager ce plat emblématique avec l’ensemble des spectateurs présents.

Tarif 20€ adulte ; 10€ pour les moins de 12 ans (prix incluant spectacle-repas et adhésion Maison Pour Tous, boisson non comprise).

Réservation obligatoire au 06 80 40 04 61 ou par mail à ca.respire.encore@orange.frTout public

10 .

Aire de jeux Reillon 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 40 04 61 ca.respire.encore@orange.fr

English :

Two youtubers with a passion for cooking invite a rougaillologist from Lorraine to shoot a live episode of Reunion Island?s most famous dish. Paying tribute to the late chef Christian Antou, they will evoke the island?s culture and the history of its unique settlement? before sharing this emblematic dish with the audience.

Price: 20? for adults; 10? for children under 12 (price includes show, meal and Maison Pour Tous membership, drinks not included).

Reservations essential: 06 80 40 04 61 or ca.respire.encore@orange.fr

German :

Zwei kochbegeisterte Youtuber laden einen lothringischen Rougaillologue ein, um eine Live-Episode vor Publikum zu drehen, die dem berühmtesten Gericht der Insel La Réunion gewidmet ist. Zu Ehren des verstorbenen Küchenchefs Christian Antou werden sie die Kultur der Insel und die Geschichte ihrer weltweit einzigartigen Besiedelung erläutern, bevor sie dieses symbolträchtige Gericht mit allen Zuschauern teilen.

Preis: 20? Erwachsene; 10? für Kinder unter 12 Jahren (Preis inklusive Show, Essen und Mitgliedschaft im Maison Pour Tous, Getränke nicht inbegriffen).

Reservierungen sind erforderlich unter 06 80 40 04 61 oder per E-Mail an ca.respire.encore@orange.fr

Italiano :

Due youtuber con la passione per la cucina invitano un rougaillologo della Lorena a girare una puntata dal vivo del piatto più famoso della Riunione. Rendendo omaggio al defunto chef Christian Antou, evocheranno la cultura dell’isola e la storia della sua popolazione unica, prima di condividere questo piatto emblematico con il pubblico.

Prezzo: € 20 per gli adulti; € 10 per i minori di 12 anni (il prezzo comprende lo spettacolo, il pasto e l’iscrizione alla Maison Pour Tous, bevande escluse).

Prenotazione obbligatoria allo 06 80 40 04 61 o via e-mail a ca.respire.encore@orange.fr

Espanol :

Dos youtubers apasionados por la cocina invitan a un rougaillologist de Lorena a rodar en directo un episodio del plato más famoso de Reunión. Rindiendo homenaje al fallecido chef Christian Antou, evocarán la cultura de la isla y la historia de su singular población… antes de compartir este emblemático plato con el público.

Precio: 20 euros para adultos; 10 euros para menores de 12 años (el precio incluye el espectáculo, la comida y la suscripción a Maison Pour Tous, bebidas no incluidas).

Imprescindible reservar en el 06 80 40 04 61 o por correo electrónico a ca.respire.encore@orange.fr

L’événement Spectacle à déguster Pure Créole La véritable histoire du rougail saucisse Reillon a été mis à jour le 2025-07-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS