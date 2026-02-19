Spectacle A Demeure Duneau

Spectacle A Demeure

Salle Polyvalente Le Châtelier Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Spectacle drôle, émouvant sur une situation assez commune. Proposé par la Cie Orka et l’association Ouvrir l’œil (basé sur Duneau et créé par les photographes Chris et Nico). PITCH La ville de Vexin a un nouveau projet: végétaliser la commune pour embellir l’espace public. Ainsi, les établissements ne répondant pas aux critères esthétiques de ce projet, seront rasés. Il s’agira en premier lieu des EHPADs, CCAS et autres structures sociales. Nora Métra, chargée de développement et d’urbanisme, a pour mission de faire un état des lieux des résident.e.s de l’EHPAD des Coquelicots pour établir leur relogement éventuel dans leurs familles, en gériatrie, hôpital ou autre. Elle se présente à eux en leur disant qu’elle est là pour observer le fonctionnement de leur lieu de vie. Au fil des rencontres, elle découvre le manque de moyens humains et les ressources qu’ils mettent en place pour contrer ces failles.

Une relation de confiance s’instaure, Nora s’attache, ses certitudes s’effondrent.

Tiraillée entre sa hiérarchie et l’EHPAD, elle devra faire un choix.

Réservation sur contact.orka@gmail.com ou au 06-50-75-02-31

Tarif: 12€ plein tarif, 10€ dem d’emploi, 5 € enfant .

Salle Polyvalente Le Châtelier Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 75 02 31

