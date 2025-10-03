Spectacle à domicile Saint-Martin-l’Astier
Saint-Martin-l’Astier Dordogne
Spectacle à domicile Vie commune de la Cie Cont’Act à 19h30:
Deux comédiens interprètent à tour de rôle le maire et son 1er adjoint, lors d’une séance consacrée à la lecture des doléances des habitants de leur commune. Comment répondre aux aspirations quelquefois insolites de ces habitants ?
Tarif: 10€/pers.
Rés et infos lieu: 05 53 08 05 44. CRAC .
Saint-Martin-l’Astier 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com
