Spectacle à domicile Saint-Martin-l’Astier

Spectacle à domicile Saint-Martin-l’Astier vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle à domicile

Saint-Martin-l’Astier Dordogne

Spectacle à domicile Vie commune de la Cie Cont’Act à 19h30:

Deux comédiens interprètent à tour de rôle le maire et son 1er adjoint, lors d’une séance consacrée à la lecture des doléances des habitants de leur commune. Comment répondre aux aspirations quelquefois insolites de ces habitants ?

Tarif: 10€/pers.

Rés et infos lieu: 05 53 08 05 44. CRAC .

Saint-Martin-l’Astier 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com

