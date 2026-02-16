Spectacle à domicle Echo-logie

Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Echo-logie de la compagnie Souffler sur les Braises une heure pour se demander à quoi sert l’écologie. Ecouter la vie grouiller. Se souvenir du chant du Mohol de Kauai. Entendre l’urgence. Se mettre en mouvement ?

19h30, lieu révélé au moment de l’inscription.

Places limitées.

CRAC 05 53 08 05 44 assocrac24@gmail.com .

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 05 44 assocrac24@gmail.com

L’événement Spectacle à domicle Echo-logie Neuvic a été mis à jour le 2026-02-13 par Vallée de l’Isle en Périgord