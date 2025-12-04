Spectacle à Figeac Celtic Legends Figeac

En 2025, nous vous proposerons une toute nouvelle version du spectacle qui s’inspire, comme depuis le début, de la culture traditionnelle irlandaise.

Durant 2 heures, venez partager l’ambiance électrique d’une soirée PUB, en compagnie de 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 impétueux danseurs virevoltants sur les frénétiques chorégraphies de Jacintha Sharpe. .

Espace Mitterrand, Place du Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

In 2025, we bring you an all-new version of the show, inspired as it has always been by traditional Irish culture.

For 2 hours, come and share the electric atmosphere of a PUB night, in the company of 5 talented musicians under the baton of Sean McCarthy and 12 impetuous dancers twirling to the frenetic choreography of Jacintha Sharpe.

German :

Im Jahr 2025 werden wir Ihnen eine völlig neue Version der Show präsentieren, die wie von Anfang an von der traditionellen irischen Kultur inspiriert ist.

Die fünf talentierten Musiker unter der Leitung von Sean McCarthy und die zwölf ungestümen Tänzer, die zu Jacintha Sharpes Choreografien tanzen, sorgen für eine zweistündige PUB-Party.

Italiano :

Nel 2025, vi presenteremo una nuova versione dello spettacolo, ispirata come sempre alla cultura tradizionale irlandese.

Per 2 ore, venite a condividere l’atmosfera elettrica di una notte di PUB, in compagnia di 5 talentuosi musicisti diretti da Sean McCarthy e di 12 impetuosi ballerini che volteggiano sulle frenetiche coreografie di Jacintha Sharpe.

Espanol :

En 2025, le traeremos una versión totalmente nueva del espectáculo, inspirada como siempre en la cultura tradicional irlandesa.

Durante 2 horas, venga a compartir el ambiente eléctrico de una noche de PUB, en compañía de 5 músicos de talento bajo la batuta de Sean McCarthy y 12 impetuosas bailarinas girando al ritmo de la frenética coreografía de Jacintha Sharpe.

