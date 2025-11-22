Spectacle « À guichets fermiers » de Chapuze Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire

Spectacle « À guichets fermiers » de Chapuze

Salle Louis Rousseau Rue du Stade Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-11-22 20:30:00

2025-11-22

L’Amicale de Méron vous invite à une soirée placée sous le signe de l’humour avec Chapuze, humoriste rural originaire du Sud Vendée.

Fils et petit-fils d’agriculteurs, il a longtemps travaillé dans une coopérative agricole et s’inspire avec tendresse et malice des us et coutumes de nos campagnes.

Dans son nouveau spectacle, À guichets fermiers, il nous offre des histoires savoureuses et un humour authentique qui font du bien ! .

English :

The Amicale de Méron invites you to an evening of humor with Chapuze, a rural humorist from southern Vendée.

German :

Die Amicale de Méron lädt Sie zu einem Abend im Zeichen des Humors mit Chapuze ein, einem ländlichen Humoristen aus dem Süden der Vendée.

Italiano :

L’Amicale di Méron vi invita a una serata di umorismo con Chapuze, un comico rurale del sud della Vandea.

Espanol :

La Amicale de Méron le invita a una velada de humor con Chapuze, cómico rural del sur de la Vendée.

