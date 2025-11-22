Spectacle « À guichets fermiers » de Chapuze Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire
Spectacle « À guichets fermiers » de Chapuze Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire samedi 22 novembre 2025.
Spectacle « À guichets fermiers » de Chapuze
Salle Louis Rousseau Rue du Stade Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
L’Amicale de Méron vous invite à une soirée placée sous le signe de l’humour avec Chapuze, humoriste rural originaire du Sud Vendée.
Fils et petit-fils d’agriculteurs, il a longtemps travaillé dans une coopérative agricole et s’inspire avec tendresse et malice des us et coutumes de nos campagnes.
Dans son nouveau spectacle, À guichets fermiers, il nous offre des histoires savoureuses et un humour authentique qui font du bien ! .
English :
The Amicale de Méron invites you to an evening of humor with Chapuze, a rural humorist from southern Vendée.
German :
Die Amicale de Méron lädt Sie zu einem Abend im Zeichen des Humors mit Chapuze ein, einem ländlichen Humoristen aus dem Süden der Vendée.
Italiano :
L’Amicale di Méron vi invita a una serata di umorismo con Chapuze, un comico rurale del sud della Vandea.
Espanol :
La Amicale de Méron le invita a una velada de humor con Chapuze, cómico rural del sur de la Vendée.
