Spectacle À Guichets Fermiers

Salle récréative Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le samedi 28 mars 2026 à 20h, se jouera le spectacle À guichets fermiers , organisé par l’US Yèvres Tennis de table.

Dans ce spectacle hilarant, Chapuze met en avant la ruralité, le mal être des agriculteurs et leurs produits locaux. Il se moque des bobos parisiens et des néo-ruraux qui ne supportent pas le chant du coq, les clochers de l’église et les odeurs de la campagne. Tout en soulignant les enjeux cruciaux de l’écologie et du réchauffement climatique. 20 .

Salle récréative Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 30 12 15 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday March 28, 2026 at 8pm, the À guichets fermiers show, organized by US Yèvres Tennis de table, will take place.

L’événement Spectacle À Guichets Fermiers Yèvres a été mis à jour le 2026-02-18 par OT GRAND CHATEAUDUN