Spectacle A.L.A.D.D.I.N Théâtre On Stage L’Isle-d’Espagnac

Spectacle A.L.A.D.D.I.N
Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 16 – 16 – 19 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20
Découvrez l’histoire intemporelle d’Aladin qui va trouver une lampe extraordinaire et libérer un Génie capable de réaliser tous ses vœux. Mais ce trésor attise aussi la convoitise du perfide vizir Jafar…
Réservation conseillé.
Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com
English :
Discover the timeless story of Aladdin, who finds an extraordinary lamp and unleashes a Genie capable of fulfilling his every wish. But this treasure also attracts the greed of the perfidious vizier Jafar?
Reservations recommended.
German :
Entdecken Sie die zeitlose Geschichte von Aladin, der eine außergewöhnliche Lampe findet und einen Dschinn befreit, der all seine Wünsche erfüllen kann. Doch der Schatz weckt auch die Begierde des heimtückischen Wesirs Dschafar
Reservierung empfohlen.
Italiano :
Scoprite la storia senza tempo di Aladdin che trova una lampada straordinaria e libera un Genio capace di esaudire ogni suo desiderio. Ma questo tesoro attira anche l’avidità del perfido visir Jafar?
Prenotazione consigliata.
Espanol :
Descubre la eterna historia de Aladino, que encuentra una lámpara extraordinaria y libera un Genio capaz de cumplir todos sus deseos. Pero este tesoro también atrae la codicia del pérfido visir Jafar?
Se recomienda reservar.
