Venez assister au spectacle de fin d’année du chœur Universitaire de Nancy, avec en première partie le chœur universitaire de Metz et son spectacle Symbiose !

Embarquez avec des choristes sémillants et des chefs de chœur survoltés pour une aventure musicale !Tout public

English :

Come and see the end-of-year show by Nancy’s ch?ur Universitaire, with opening act Metz’s ch?ur universitaire and their show Symbiose!

Join the lively choristers and overexcited conductors for a musical adventure!

German :

Besuchen Sie die Jahresabschlussaufführung des Ch?ur Universitaire de Nancy, mit dem Ch?ur Universitaire de Metz und seiner Aufführung Symbiose als Vorgruppe!

Begeben Sie sich mit den temperamentvollen Chorsängern und den überdrehten Chorleitern auf ein musikalisches Abenteuer!

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo di fine anno del Coro dell’Università di Nancy, con il Coro dell’Università di Metz e il suo spettacolo Symbiose come apertura!

Unitevi ai vivaci coristi e ai direttori sovraeccitati in un’avventura musicale!

Espanol :

Venga a ver el espectáculo de fin de curso del Coro de la Universidad de Nancy, con el Coro de la Universidad de Metz y su espectáculo Symbiose como teloneros

Acompañe a los animados coristas y a los sobreexcitados directores en una aventura musical

