Spectacle à la ferme Ferme de Séverac Polminhac

Spectacle à la ferme Mercredi 23 juillet, 20h45 Ferme de Séverac Cantal

12€ adultes ; 8€ réduit ; gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-23T20:45:00 – 2025-07-23T22:00:00

Fin : 2025-07-23T20:45:00 – 2025-07-23T22:00:00

Après un repas à la ferme de Séverac commune de Polminhac, le comédien Florant Mercadier proposera vers 20h45, son nouveau spectacle seul en scène « De chez moi à chez moi ».

Avec ce spectacle, Florant Mercadier fait le récit d’une odyssée : celle d’un jeune homme débarquant de la campagne à la grande ville. Avec son ironie et sa tendresse, mêlant contes et anecdotes, il raconte en musique et en humour son Grand Voyage : celui de son imaginaire, né de cette rencontre entre deux mondes et deux langues, trouvant de quoi s’amuser d’un côté comme de l’autre. Mais il rend hommage, au passage, à ses maîtres conteurs: son père, Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte Forestier, Pau de Boni et d’autres…

Même s’il a connu l’art du conte dès le berceau (Florant conta pour la première fois en public à l’âge de 7 ans) et s’est baigné dans la culture occitane (Courtial, Boudou et bien sûr Padena qu’il considère comme «un maître»), Florant n’est pas bloqué pour autant dans «la manière de faire à l’ancienne». Nourri autant de «la continuité traditionnelle» que des tendances actuelles, il s’inspire aussi du Stand-up de notre époque. Comme s’il amenait un chainon manquant entre les contes de l’Abbé Bladé et le Djamel comedy club, les spectacles de Florant font se côtoyer les arts du conte anciens et les rythmes des spec-tacles comiques d’aujourd’hui.

Un moment très fort de ce que la culture occitane produit aujourd’hui de mieux. En occitan et en français. Durée 1h.

Ferme de Séverac Séverac 15800 Polminhac Polminhac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes La Ferme de Séverac a été reprise par la jeune génération autour d'une production de fromages de chèvre Parking sur place.

©Benoit Blein