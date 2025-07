Spectacle à la ferme « Peuplé.e.s » Coubisou

Spectacle à la ferme « Peuplé.e.s » Coubisou mercredi 13 août 2025.

Spectacle à la ferme « Peuplé.e.s »

2402 route de la vallée du Lot Coubisou Aveyron

Tarif : 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Entrée spectacle

Date et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13

Fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

La ferme Les Chêvres de Coubisou vous invite pour une visite-goûter et un spectacle à domicile !

Le Spectacle à 16h30

« Peuplé.e.s » du Collectif Errances

Poésie et musique. Tout public dès 8 ans.

Une proposition dans le cadre de « Un après-midi à la Ferme ».

Visite et goûter dès 15h. 5 .

2402 route de la vallée du Lot Coubisou 12190 Aveyron Occitanie leschevresdecoubisou@gmail.com

English :

Les Chêvres de Coubisou farm invites you for a visit, a snack and a show in your own home!

German :

Der Bauernhof Les Chêvres de Coubisou lädt Sie zu einer Besichtigung mit Imbiss und einer Aufführung bei Ihnen zu Hause ein!

Italiano :

La fattoria Les Chêvres de Coubisou vi invita a una visita, una merenda e uno spettacolo a casa vostra!

Espanol :

La granja Les Chêvres de Coubisou le invita a una visita, un aperitivo y un espectáculo en su propia casa

