Spectacle à la limite de la crédibilité Rue Loukianoff Pornic

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 21:40:00

Spectacle proposé par la Cie Janitor.

Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).

Quelle vérité se cache derrière nos mensonges ?

A la limite de la crédibilité est une anatomie du mensonge, à la fois remède-poison, stratagème-réflexe. Il flirte et navigue entre ludique, perversion, jubilation et honte. C’est un récit kaléidoscopique, inspiré d’une série de témoignages.

Trois comédiennes s’emparent de ces histoires face à un public qui assiste à une cérémonie du dévoilement de soi. Peut-être pourra-t-il se reconnaître…

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

