Spectacle à la limite de la crédibilité Rue Loukianoff Pornic

Spectacle à la limite de la crédibilité
Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:30:00
fin : 2025-11-06 21:40:00
Date(s) :
2025-11-06
Spectacle proposé par la Cie Janitor.
Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).
Quelle vérité se cache derrière nos mensonges ?
A la limite de la crédibilité est une anatomie du mensonge, à la fois remède-poison, stratagème-réflexe. Il flirte et navigue entre ludique, perversion, jubilation et honte. C’est un récit kaléidoscopique, inspiré d’une série de témoignages.
Trois comédiennes s’emparent de ces histoires face à un public qui assiste à une cérémonie du dévoilement de soi. Peut-être pourra-t-il se reconnaître…
Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16
English :
Show presented by Cie Janitor.
German :
Die Aufführung wird von der Cie Janitor angeboten.
Italiano :
Eseguito da Cie Janitor.
Espanol :
Realizado por Cie Janitor.
